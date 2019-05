“Besos”, la nueva canción con la que Las Lolas regresan a la música

“Las Lolas”, el dúo ecuatoriano considerado como el primer grupo pop femenino del país, regresan con paso firme a la escena musical.

Con “Besos”, su nuevo single ya disponible en todas las plataformas digitales, las gemelas, María Fernanda y María Dolores Guevara, quieren compartir esta nueva propuesta con su público, tal como lo hicieron a inicios del 2000, cuando su carrera despegó. Y a pesar de que en los últimos años cada una tomó un camino diferente, siempre su amor por la música las mantuvo unidas.

¿Qué pasó con Las Lolas y que les motivó a retomar su carrera musical?

Fernanda: En 2006 me casé y viví fuera de Ecuador, pero ahora que tengo la certeza que me voy a quedar en el país por algunos años, decidimos retomar nuestra carrera musical. Esta actividad nos ha unido toda la vida y ahora queremos proponer algo y regresar con fuerza. ¡Tenemos Lolas para rato!

¿Qué caminos tomaron tras su separación como dúo?

Lola: Abrí una academia de canto donde pude conocer varios talentos y permanecer conectada con la música.

Fernanda: Yo tuve la oportunidad de conocer varios países. Como decimos, mientras Lola pudo explorar su mundo interior yo fui a conocer y explorar el mundo. Ha sido una etapa en la que cada una ha sembrado experiencias, memorias y momentos que nos hacen las personas que somos ahora. Sin embargo, cada vez que regresaba al país hemos tratado de hacer algo relacionado con nuestra actividad musical. Lola es la que más ha estado vigente. Hace dos años hicimos un bolero con el Trío Valentino y hemos tenido algunos conciertos privados y benéficos. Ahora hemos vuelto con producción propia y nueva.

¿Qué significa “Besos” en esta nueva etapa?

Lola: Tiene una lírica que trata de esos “besos” que no se dan, de esos platónicos, que están refundidos. Es un bolero fusión, y trabajamos la producción con Sergio Sacoto.

Fernanda: Lola escribió la letra y volvemos a trabajar con Sergio, quien es el autor de “Qué debo hacer”, canción que nos catapultó y nos llevó a recorrer el país en nuestra primera etapa.

¿Qué expectativas tienen con esta nueva canción?

Lola: Esperamos que la gente pueda enamorarse de Besos, que la gente pueda sentirla y dedicarla. A diferencia de hace muchos años, esta vez lo estamos tomando con alegría y vocación, pero muy relajadas.

¿Creen que su separación dejó un vacío en la música de nuestro país?

Lola: Creo que no, más bien, de alguna manera abrimos el camino para muchas representantes féminas que hoy han salido. En el 2000, cuando lanzamos nuestra propuesta, no había un representante pop femenino. Durante estos años, he visto colegas maravillosas que han alimentado la industria musical ecuatoriana y es válido que estén surgiendo más autoras, gente que proponga y esté dispuesta a salirse de la tendencia.