Fotos revelarían que Scarlett Johansson está filmando "Black Widow"

Pese a que se había especulado que el rodaje de la cinta individual de Black Widow empezaría el próximo mes. Sin embargo, todo indica que ya comenzó porque algunas fotos han mostrado a Scarlett Johansson (Natasha Romanoff) rodando las primeras escenas de la película.

Las fotos corresponden a la producción en la isla de Vigra. Esto queda en el pueblo noruego de Sæbø. Regularmente los intérpretes principales no llegan antes al sitio destinado para rodar, sino que aparecen a tiempo para hacer su trabajo.

Pero no solo la aparición de la actriz ha sido el indicio del posible rodaje de Black Widow, sino que medios cercanos al rodaje han visto camiones de carga con la leyenda: "Blue Bayou", que es el título que están trabajando.

Marvel Studios no ha confirmado nada relacionado a esta producción, pero toda esta evidencia hace del largometraje un secreto a voces.

New behind the scene video of Scarlett Johansson as Natasha Romanoff. This is the SUPERIOR look sksks 🤧💗💗#blackwidow #NatashaRomanoff #ScarlettJohansson pic.twitter.com/1Lu91jW6WM

— I'll give u bw updates (@scarlettshines) May 29, 2019