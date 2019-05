Conoce las 100 mejores canciones de la historia ¿Cuál es la primera?

El pasado viernes el portal 24/7 Wall publicó el listado de las 100 mejores canciones de todos los tiempos. El listado fue elaborado en cuenta al índice de ventas de la Asociación de Industria Discográfica de EE.UU., la parición en la revista Billboard y sus reconocimientos.

Entre los grupos y artistas que destacan en este listado aparece Queen, Madonna, Michael Jackson, The Beatles, The Rolling Stones, Blondie, Led Zeppelin, The Doors, Eminem, Elvis Presley y Lady Gaga.

Lo sorprendente de la lista es que no aparece ninguna canción de la banda de rock AC/DC. A continuación te mostramos el top 10 de esta lista.

Yesterday –The Beatles Bridge Over Troubled Water – Simon & Garfunkel Rolling In The Deep- Adele Hey Jude- The Beatles All Of Me- John Legend Bad Romance- Lady Gaga Satisfacción- The Rolling Stones Bohemian Rhapsody-Queen Let It Be – The Beatles Ain't No Sunshine – Bill Withers

La agrupación inglesa es la que más temas tiene dentro del listado. Recordemos que The Beatles fue una banda de rock reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y de la música rock.​​​​​

