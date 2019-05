La nueva sorpresa para los fanáticos de Avengers que acaba de anunciar Marvel

Los fanáticos del mundo Marvel no aguantan tanto suspenso. Pero ahora les dan una razón para motivarse. Recientemente se ha dado a conocer la fecha en la que el juego de los Avengers se lanzará.

A través de la cuenta oficial de Twitter de los Vengadores se confirmó la información. La noticia del juego Marvel's Avengers se da en el Entertainment Expo 2019 en Los Ángeles, California (EEUU).

Tune into Square Enix Live E3 2019 for the worldwide reveal of "Marvel’s Avengers"! 🗓️ The event begins June 10th at 6pm PT: https://t.co/SCYMbJYt8j #SquareEnixE3 #Reassemble #PlayAvengers pic.twitter.com/2fWM6ekUue

El tan esperado juego de los Vengadores será revelado en la conferencia de Square Enix Electronic. El día 10 de junio a las 22:00. Este debe ser lanzado para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Más sobre el mundo de los superhéroes

Las noticias de los superhéroes no han parado de sonar. Los fanáticos del mundo Marvel enloquecieron después del final de la última película. A pesar de esto, no ha dejado de sonar la información respecto a este universo.

Entre estos datos revelados, recientemente se compartió un detrás de cámaras. ahí se puede ver la unión de los actores en Avengers: Endgame. Se trata de unas imágenes compartidas por los hermanos Anthony y Joe Russo. Esta es respecto al funeral de Iron Man.

" Anda a ver Avengers: Endgame por cuarta vez este fin de semana! Por el aire acondicionado y porque quieres sentir una vez más", señala la publicación.

Go see Endgame for the 4th time this weekend! Because air conditioning! And because you want to have those feels one more time. 🙂 #AvengersEndgame #TheresBeerOnTheShip pic.twitter.com/8uzumt0a4M

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) May 25, 2019