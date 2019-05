Maluma reabre su cuenta de Instagram y desmiente la razón del por qué lo cerró

Maluma cerró su cuenta de Instagram el martes 27 de mayo, después de unas especulaciones sobre la razón por la que el colombiano cerró sus redes sociales. Sin embargo, no pasó un día y ya lo reabrió para desmentir todo tipo de rumor.

Cuando el intérprete de 'Felices los 4″ cerró su cuenta de Instagram, había subido un video con un cachorro león y eso generó una disputa fuerte con sus fanáticos.

Pero a la final no pasó ni un día y Maluma ya reabrió su cuenta y se conocieron los verdaderos motivos del cierre, que solo ha sido para promocionar su nuevo documental.

A post shared by MALUMA (@maluma) on May 26, 2019 at 2:13pm PDT

View this post on Instagram

El cantante urbano colocó una imagen de su próximo cortometraje: "“Maluma, lo que fui, lo que soy, lo que seré”.

"Creyeron que se iban a deshacer tan fácil de mí, pues no, pues no, les tenía esta gran sorpresa, un documental con YouTube que sale este 5 de junio”.

A post shared by MALUMA (@maluma) on May 29, 2019 at 7:08am PDT

View this post on Instagram

Maluma no aguantó la ola de críticas por su video abrazando a un león cachorro y decidió cerrar su cuenta de Instagram. En la red social, el colombiano cuenta con 40 millones de seguidores.

Esta polémica sucede en medio de la gira mundial 11:11, que inició en México. Aunque el artista ha mostrado su amor por los animales, en esta ocasión no fue bien recibida. Por tal razón, sus fanáticos lo cuestionaron con duros mensajes en la red social.

Tras las críticas, el artista expresó su molestia en algunos videos, explicó lo ocurrido y llamó "ignorantes" y "estúpidos" a quienes lo criticaron.

"Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado".