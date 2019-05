¿Cómo ver la película de Dragon Ball Super: Broly en YouTube?

YouTube se ha caracterizado por tener contenido diverso para todos sus fieles usuarios. Ahora con la adaptación de su plataforma pagada los contenidos han comenzado abarcar más publico.

Dragon Ball es uno de los animes más reconocidos de la historia y por ello su última película movió sentimientos en niños y adultos.

Desde el pasado 15 de mayo, Dragon Ball Super:Broly aparece en el listado de YouTube película y puedes verla pagando la suma de 8 dólares, aproximadamente.

Tras cancelar este valor contarás con 30 días para ver esta cinta. Una vez empezada la película tendrás apenas 48 horas para terminarla. Si ya realizas la transacción, te aparecerá solo buscándola en YouTube.

Todos los movimientos económicos que realices para adquirir la cinta no afectará a tu seguridad móvil o financiera. Ya que Google protege tu identidad

Dragon Ball narra la pelea entre tres saiyajins y una venganza que se ha madurado durante años. Broly tendría un poder superior al de Bills y sus habilidades finales son desconocidas.

Recaudación

A lo largo del mundo, la cinta recaudó más de 110 millones de dólares, lo que la coloca como la tercera película de anime con mejor recaudación, sólo detrás de Pokémon: The First Movie y Pokémon: The Movie 2000.

