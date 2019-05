Los requisitos para cuidar a Archie, el hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry

"Querían hacerse cargo ellos mismos, sin demasiado alboroto porque ese no es su estilo. Querían involucrarse ellos sin ayuda de nadie", dijo una fuente al The Daily Express.





Publicidad





Pero al parecer, la propia Meghan Markle habló con el personal de de la Familia Real que se encarga de recursos humanos para decirles los requisitos que deben cumplir los aspirantes y algunos puntos no van con el protocolo de la realeza.Por ejemplo, Según The Daily Express, no se descarta que la pareja termine eligiendo a un hombre aunque la tradición indica que debe ser mujer y británica, pero podría ser estadounidense.

Otro requisito establece discreción absoluta y perfil bajo. El anuncio indica que "no se deje deslumbrar por la fama".