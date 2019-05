Avengers: Endgame, la foto que no se vio del funeral de Iron Man

Todavía se sigue compartiendo imágenes del detrás cámaras que muestran la nostalgia y la unión de los actores en Avengers: Endgame. Esta vez, los hermanos Anthony y Joe Russo, compartieron una foto que no se vio del funeral de Iron Man.

Quienes ya vieron Avengers: Endgame saben que Tony Stark o Iron Man se sacrifica al utilizar las Gemas del Infinito para poder acabar con el ejército maligno de Thanos. Pero como te explican en la película, el poder de las gemas es muy fuerte que ningún ser humano lo podría soportar. Por eso, Stark cae rendido y muere tras el chasquido.

Gracias a las redes sociales podemos ver qué pasó en el detrás de cámaras y por eso los directores de Avengers: Endgame compartieron unas imágenes en su cuenta de Twitter.

" Anda a ver Avengers: Endgame por cuarta vez este fin de semana! Por el aire acondicionado y porque quieres sentir una vez más", reza el tuit publicado por la cuenta Russo Brothers.

Go see Endgame for the 4th time this weekend! Because air conditioning! And because you want to have those feels one more time. 🙂 #AvengersEndgame #TheresBeerOnTheShip pic.twitter.com/8uzumt0a4M

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) May 25, 2019