Maluma cerró su Instagram y llamó "ignorantes" y "estúpidos" a quienes lo criticaron por su video con un león

Maluma no aguantó la ola de críticas por su video abrazando a un león cachorro y decidió cerrar su cuenta de Instagram. En la red social, el colombiano cuenta con 40 millones de seguidores.

Esta polémica sucede en medio de la gira mundial 11:11, que inició en México. Aunque el artista ha mostrado su amor por los animales, en esta ocasión no fue bien recibida. Por tal razón, sus fanáticos lo cuestionaron con duros mensajes en la red social.

Tras las críticas, el artista expresó su molestia en algunos videos, explicó lo ocurrido y llamó "ignorantes" y "estúpidos" a quienes lo criticaron.

"Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado".

Aportó que él no apoyaría el tráfico de especies. "¿Por qué todavía se les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota? ¿Por qué en vez de estar escribiendo estupideces y alegando, y juzgando, por qué más fácil no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan en la calle? (…) Dejen de estar alegando. No sean ignorantes".

Tras ello, Maluma cerró su cuenta en Instagram y hasta el momento no se ha pronunciado en su Twitter.