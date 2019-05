La película de Sonic se retrasa hasta el 2020

Paramount Pictures anunció que Sonic The Hedgehog se ha retrasado su estreno hasta el 14 de febrero de 2020. ¿Cuál es el motivo de este retraso? Al parecer la presión mediática hizo efecto en los productores de la cinta de Live Action del icónico juego de Sega. Ya que el diseño fue demasiado criticado y los memes abundaron respecto a la cinta.

El primer tráiler reveló que el diseño no estaba a la altura del personaje y que lo único bueno de la película era el regreso de Jim Carrey a la pantalla grande. Originalmente este largometraje llegaría a los cines el próximo 8 de noviembre.

Jeff Fowler, director del filme, confirmó a principios de mayo que se realizarían cambios. "Todos en Paramount y Sega están totalmente comprometidos en hacer de este personaje el mejor que pueda ser", añadió.

Al parecer los cambios tomarán más tiempo de los esperados y acogerse en el diseño original de sega será lo mejor para la industria de Paramount Pictures. Sobretodo el ataque a esta figura llegó con el estreno de Detective pikachu, la cual se acercó mucho al diseño original de los personajes.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76

— Jeff Fowler (@fowltown) May 24, 2019