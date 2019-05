La reacción de los actores de Game of Thrones al conocer el guion final de la serie

Hace más de una semana que le dijimos adiós a la serie más exitosa de HBO: Game of Thrones. La despedida de la última temporada rompió récord de espectadores. Además dejó a sus seguidores con opiniones divididas y críticas en redes.

Ante ello se reveló la reacción de los actores al conocer el guion final de la serie. Esto fue en un documental titulado 'Juego de Tronos: La última guardia'.

Kit and Emilia’s reaction at the last table read #GameOfThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/nGBHuHNrnf

La pieza audiovisual muestra el detrás de escena de la serie. Además incluyeron la reacción de los actores al leer el guion final y enterarse qué sucedería con sus personajes.

En la grabación se le ve a Kit Harington (Jon Snow). Él lee el guion, se toma la cabeza y se tapa la boca al enterarse que su personaje tiene que matar a Daenerys Targaryen.

THE CAST FINDING OUT ARYA IS THE ONE WHO KILLS THE NIGHT KING & THEY ALL CHEER FOR HER!❄️👏🏼👌🏼 #GamefThrones #TheLastWatch pic.twitter.com/bIUDYC3Due

— ✨JESSICA✨ (@Scavenger_Jess) May 27, 2019