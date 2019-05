Spider-Man: Into the Spider-Verse llega a Netflix

De acuerdo con una publicación de Netflix US, la película del trepa muros favorito de todos llegará a la plataforma el 26 de junio. Esto no significa que el estreno sea a nivel mundial, incluso podría ser solamente un lanzamiento temporal.

Come for the awe-inspiring animation style(s), stay for a beautiful story about the importance of family, teamwork, and believing in yourself. "Spider-Man: Into the Spider-Verse" arrives June 26! pic.twitter.com/dbVFGhnyPO — Netflix US (@netflix) May 21, 2019

El filme fue producido por Columbia Pictures Animation, en asociación con Marvel y Sony Pictures es la compañía encargada de su distribución.

Por lo que no es propiedad de Disney, y no hay señales que podría estar dentro de la plataforma de Disney Plus+.

Por ello los usuarios de Netflix están cada vez más cerca de disfrutar de este film en sus hogares.

Todavía no se da a conocer si Spider-Man: Into the Spider-Verse estará disponible en otros países, es posible, solo hay que estar pendientes de los anuncios relacionados sobre este estreno.

Una película premiada

Esta película se estrenó el año pasado y gano el Óscar a mejor película animada. Superando a otras como The Incredibles 2 y Ralph Breaks The Internet.