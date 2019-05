El duro momento de Natti Natasha que le hizo llorar, ¡lo reveló todo!

Natti Natasha ahora está en el top de la fama. Es una mujer muy admirada por todo su talento y belleza. Pero recientemente, ella confesó que no todo ha sido fácil y reveló uno de los momentos más difíciles atravesados.

Anteriormente ya se conocía que Natti subió a la fama con la canción 'Dutty Love'. Fue justamente después de eso cuando empezó el tiempo crítico de la reguetonera.

Ella colaboró de la mano de 'Don Omar', pero el cierre de la compañía de este la llevó a tocar fondo. Durante un entrevista ella confesó sus duros momentos.

"Yo tuve que volver a cero literal, no fue que yo seguí. Yo me quedaba en una esquina y no sabía, porque llegó el momento en que yo no tenía con qué comer. Volvió todo y las humillaciones fueron más grandes. Decían: Ven que las mujeres no pueden, las mujeres no venden, que no son nada".

En el programa el Gordo y la Flaca le preguntaron qué hizo ese momento. Ella dijo que "volví a República Dominicana, iba ahora a Puerto Rico y República Dominicana".

Cada vez que me entraba esa tristeza de que yo decía: Dios mío voy, voy, voy y vuelvo otra vez. Pero siempre con mucha fe, que no se compra en ningún lugar y no se de dónde salía", confesó.

Además, aseguró que ella no quería preocupar a su familia. Por ese motivo no les pidió ayuda.

Fue un tiempo después que tuvo que tomar otra medidas. Entonces para poder seguir adelante ella tuvo que tocar puertas.

"Rafi Pina y Raymond Ayala (Daddy Yankee) que me dio la oportunidad de hacer esa primera colaboración con Yankee, yo no lo podía creer. Yo comencé a ir al estudio en PR y él me abrió las puertas".

