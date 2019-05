Dan de alta a Vico C tras ser inducido al coma por convulsiones

Vico C fue dado de alta este martes tras ser inducido al coma por 24 horas a causa de convulsiones que sufrió en una presentación, así lo informó a EFE una fuente cercana.

Según un mensaje de texto enviado EFE por Nilda Pérez, Vico C, tras ser dado de alta, "está totalmente en descanso, siente mucho dolor en su cuerpo y aún no cree todo lo que está pasando".

El rapero de 47 años y de Puerto Rico fue hospitalizado de urgencia después de una presentación en el Festival del Giro en Peñuelas, donde "sufrió un percance de salud y fue trasladado por familiares" al hospital.

"Los médicos mantuvieron a Vico C en coma inducido por aproximadamente 24 horas mientras le hacían varios exámenes para poder dar con la causante de las convulsiones", detalló el lunes 20 de mayo del 2019 Sonia Torres, esposa de Vico C, en un comunicado de prensa.

Alergia a un medicamento, causante de convulsiones de Vico C

Las esposa del cantante de rap agregó que "tras varias convulsiones, los médicos decidieron inducir un coma para evitar daños en sus órganos". "Según me indican los doctores del hospital San Cristóbal, fue una reacción alérgica a un medicamento para el dolor" lo que provocó las convulsiones, agregó Sonia Torres.

Vico C y Torres celebraban sus 23 años de casados

El incidente ocurrió el mismo día en que Vico C y Torres celebraban sus 23 años de casados. Vico C, uno de los pioneros del rap latino a finales de la década de 1980, es conocido por canciones como: Me acuerdo, 5 de septiembre, La recta final, Viernes 13, Tony Presidio, Desahogo, Bomba para afincar, Mi Vecinita, entre otros.

En marzo de 2017, Vico C fue galardonado con el Premio Vanguardia en la XXV edición anual de la entrega de los Premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores a la música latina.

En ese evento, Vico C destacó a EFE el premio, que recibió de parte de su compatriota Draco Rosa, "porque no puede repetirse" en la carrera de algún artista.

Vico C resaltó además su galardón porque sus canciones son "de contenido" a diferencia de otros del mismo género del rap "que no componen mucho" a la sociedad.

