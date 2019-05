Así se vería Zac Efron como Adam Warlock en "Guardianes de la Galaxia 3"

Después de Avengers: Endgame, ya se están 'cocinando' las nuevas ideas para las próximas películas de Marvel de la fase 4. Una de ellas es "Guardianes de la Galaxia 3″, que después del despido y reincorporación de James Gunn a Disney y tal como se prometió se incluirá a Adam Warlock y se rumora que sea Zac Efron.

Por el momento no se ha revelado quién será el actor que encarnará al famoso Adam Warlock de Marvel, pero los fanáticos ya hacen sus apuestas.

BossLogic es el diseñador del universo fandom que mejor hace en plasmar sus ideas que le rondan en su cabeza. Este diseñador digital se ha hecho famoso por imaginar a uno que otro personaje y lo retrata.

En el diseño se ve como se mantiene el rostro dorado, pero reiventa el traje con un corte que hace referencia al de Capitana Marvel.

El mismo BossLogic desató el rumor que al parecer Zac Efron sería el nuevo Adam Warlock para Guardianes de la Galaxia 3.

Haven't done a rumour casting in awhile, starting to hear Adam Warlock @ZacEfron talk so I thought this would be a fun way to get back into it 😀 hope you like it. #guardiansofthegalaxy @JamesGunn pic.twitter.com/6CdLMb3yB7

— BossLogic (@Bosslogic) May 15, 2019