Quentin Tarantino pide "no spoilers" en Cannes por su película 'Once Upon A Time… In Hollywood'

'Once Upon a Time in Hollywood' ("Érase una vez en… Hollywood"), de Quentin Tarantino, es una de las películas más esperadas del Festival de Cannes. Antes su inminente estreno, el realizado ha pedido en una carta que nadie desvele nada que pueda impedir a los espectadores disfrutar plenamente de la película.

Este martes se estrenará en una sesión de gala la película, que Tarantino presentará a la prensa el miércoles. Y el festival ha hecho pública en su cuenta de Instagram una carta dirigida a todas las personas que están en Cannes.

"Adoro el cine. Vosotros adoráis el cine, Es un viaje para descubrir una historia por primera vez. Estoy deseando compartir 'Once Upon a Time in Hollywood' ('Érase una vez en… Hollywood') con la audiencia del festival", señala Tarantino.

Y recuerda que todo el equipo ha trabajado muy duro "para crear algo original".

"Solo pido que todo el mundo evite revelar algo que pueda impedir a audiencias posteriores tener la experiencia de ver la película de la misma forma", finaliza el mensaje, firmando por "Quentin".

La película se sitúa en el Hollywood de 1969 y está protagonizada por una estrella de la televisión, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble, Cliff Booth (Brad Pitt), con los terroríficos asesinatos de Charles Manson como telón de fondo.

Margot Robbie, James Marsden, Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell o el recientemente fallecido Luke Perry completan el amplio reparto.

Con información de EFE

