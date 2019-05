Game of Trones, el final ha llegado

Game of Trones (GOT), La famosa serie de HBO llega a su final. Luego de 8 temporadas, y 70 capítulos trasmitidos. Sus millares de fans no pierden el tiempo y empiezan a lanzar teorías sobre lo que sucederá en este último episodio; esperado por todo el mundo.

Centenares de interrogantes han ocasionado que grupos de seguidores sostengan grandes debates. La preguntas más recurrentes son ¿Qué pasará en el final? ¿Dónde se puede ver el episodio si no tengo HBO? o ¿Qué piensan del trailer final?

Intentemos responder estos cuestionamientos, partamos desde el final. En el trailer del último episodio de "Juego de tronos", se observa a Davos, Jon, Tyrion y Arya caminando entre los escombros y observando lo que queda de King’s Landing. Arya Stark merodea en torno al ejército de Daenerys Targaryen. Jon Snow también está por ahí, evaluando sus próximos movimientos. la tensión que deja a los fans enganchados y con ganas de saber que ocurre después.

¿Dónde puede verse el capítulo?

Si bien es cierto, la piratería no tiene limites, y en cuanto empiece la transmisión ya existirán varios portales donde se pueda acceder al estreno. Son tres plataformas legales por las cuales se puede disfrutar de este final y son: HBO GO, HBO NEWS y Amazon Prime Video.

¿Qué pasará al final?

Esa interrogante solo se puede responder hoy a partir de las 20:00 horas (hora local).

GOT la mejor serie de la historia

Todo empezó el 11 de abril del 2011 cuando la serie se estreno, ocho años han pasado y los resultados están a la vista, centenares de lectores de la obra de George R.R. Martin, seguidores a nivel mundial, juegos en linea, convenciones, colección de juguetes y mucho más. GOT llego para quedarse, y cambiar la historia de la televisión. Su final siempre será un antes y un después.

Que más podemos decir, no mucho, solo citar la profecía que esperamos se cumpla en este cierre tan esperado: “Veo oscuridad en ti. Y en esa oscuridad, ojos mirándome. Ojos marrones, ojos azules, ojos verdes. Ojos que cerrarás para siempre. Nos encontraremos otra vez”.

