Yanet García, la chica del clima mandó fuerte mensaje a sus 'haters'

View this post on Instagram

INICIA LA TEMPORADA DE CICLONES 🌪 PACIFICO 15 DE MAYO – ATLÁNTICO 01 JUNIO EL FRENTE #55 SE MANTENDRÁ COMO ESTACIONARIO SOBRE EL NORESTE PROVOCANDO INESTABILIDAD (LLUVIAS Y CHUBASCOS) POR EL RETORNO DE AIRE CALIENTE SOBRE EL NORTE DE COAHUILA Y AIRE FRÍO SOBRE EL NORTE DE TAMAULIPAS Y NORTE DEL GOLFO DE MÉXICO. SE DISIPARÁ HASTA MEDIADOS DE SEMANA. ☔️☀️