Avengers Endgame: Chris Evans filtró detrás de cámaras sobre la batalla final contra Thanos

Desde que se estrenó Avengers Endgame nadie deja de hablar del triste final. Además, la película está en la cúspide del cine ya que lidera las taquillas y además están a pocos millones de superar a Avatar. En medio de todo este éxito, Chris Evans (Capitán América) filtró detrás de cámaras sobre la batalla final contra Thanos.

El video lo publicó en su cuenta de Twitter y en el se observa a varios actores a mitad de una escena. En el clip que dura pocos segundos todos aparecen de al natural, mientras continúan la producción del rodaje.

A los fanáticos y también a los actores le genera nostalgia estas imágenes.

