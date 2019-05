Erika Vélez y su primera foto sin maquillaje a sus 37 años

View this post on Instagram

Mi gusto por el maquillaje empezó de muy chica 👧🏼cuando veía a mi mamá arreglarse en su coqueta para una reunión y yo la mirada embobada🤤 ⁣⁣ Cuando me dieron mi primer juego de maquillaje yo no podía ser más feliz, me imaginaba bella como mi mamá.⁣⁣ ⁣⁣ Con el tiempo🕰 el maquillaje se volvió de una u otra forma parte de mi. Cuando era reina 👑 (lo fui aunque no lo crean😂) usaba un maquillaje muy cargado que viendo las fotos ahora me veía súper mayor 😱y no lucía de 16 años cómo tenía en ese entonces.⁣⁣ ⁣⁣ Después por la actuación el maquillaje ya era mi compañero. Todos los días me maquillaban para las grabaciones y también me servía para caracterizarme de formas distintas según mi personaje.⁣⁣ ⁣⁣ En la actualidad aprendí algunas cosas, no solo maquillar (que por suerte me gradué) aprendí que el maquillaje no es para transformarme, es un complemento para resaltar alguna parte de mi rostro que me gusta o para cubrir alguna de mis manchitas.⁣⁣ ⁣⁣ Cuando se habla de la belleza natural va mucho más allá de cuánto rímel o base tengas puesto. La belleza natural viene de ti, de cómo te sientas, del amor tan grande que tienes que tener contigo misma. La belleza natural muchas veces va a ser nuestros días hormonales, esos días que no queremos hacer nada.⁣⁣ ⁣⁣ Así que haz lo que te guste, ponte lo que quieras, ríete de tus defectos, ámate tal cual y no busques complacer a nadie más que no seas tú misma.⁣ ⁣ Sombras: Most Loved Matte ⁣ Labial: combinación de amore matte no 12 (loved) y 11 (precious)⁣ ⁣ @milaniecuador ❤️