Demi Lovato se muestra en traje de baño y sus fans enloquecen

Demi Lovato sigue demostrando que el mal momento que atravesó en su vida ya es pasado. Ahora está más activa en su Instagram y deleitó a sus fans con una fotografía al natural y en traje de baño.

La actriz y cantante publicó la foto en la que se le ve sin maquillaje y muestra su figura. El traje de baño es un estilo 'animal print'. Lovato posó desde Bora Bora donde estuvo de vacaciones con sus mejores amigos Sirah y Mattew.

Más de un millón de corazoncitos y 21 mil comentarios logró la imagen de Lovato en menos de 60 minutos. Elogios, emojis, y felicitaciones recibió la artista.

"Estoy sudado y no me veo tan glamurosa en este momento. Pero me siento increíble y publicar esto me da poder porque me gusta esta foto donde me siento sexy. También puedo defenderme de cualquiera que intente atacarme", escribió la artista en la red social.