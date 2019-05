Vicente Fernández Jr. se refirió a la polémica de su padre con el "hígado gay"

Vicente Fernández Jr. se pronunció tras la polémica de su padre relacionada al "hígado hay". La semana pasada el artista rechazó recibir un trasplante de hígado por temor de que el donante fuera homosexual o drogadicto. Esto generó el rechazo de su fanaticada y críticas en redes.

Vicente Fernández rechazó un trasplante de hígado por esta particular razón El cantante de rancheras, Vicente Fernández, también venció la batalla contra el cáncer de próstata en 2002.

En una entrevista Vicente Fernández Jr. explicó que todo fue una estrategia para aumentar rating. Cuando se le preguntó si su padre era homofóbico, respondió: "De ninguna manera. Es muy respetuoso".

Además aclaró que "toda la familia Fernández, en la carrera de mi padre y en lo que Alejandro y yo logramos hacer, no hacemos distinción de ningún tipo, respetamos sus preferencias sexuales, no hacemos diferencia alguna".

Las palabras que generaron el rechazo

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto"", declaró el cantante al programa Primera Mano.

El intérprete mexicano señaló que en el marco de una gira mundial estaba en Houston (Texas, Estados Unidos), cuando en un examen médico le detectaron un bolita en las dos vías biliares que era cáncer y tuvo que suspender su periplo.

A lo largo de más de 50 años de carrera, Vicente Fernández tiene a sus espaldas más de 70 millones de discos vendidos, 25 películas, 8 Grammy latinos y 3 Grammy.

Con información de EFE e Infobae.

