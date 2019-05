Detective Pikachu recién estrenada fue bien acogida por el mundo y está teniendo positivos comentarios de la película. Pero por un error en una sala de cine de Canadá ha puesto en aprietos su camino de rosas. Resulta que en una sala repleta de niños proyectaron por error, la película de terror "La Llorona" en lugar de la de Pokemon.

Esto sucedió en el cine Guzzo Marché Central de Montreal, el personal cometió un grave error relacionado con el reciente estreno de Detective: Pikachu. Tenían que proyectar dicha película, pero en lugar se comenzó a ver la película de terror.

Proyectan por error "La Llorona" en vez de "Detective Pikachu" en una sala repleta de niños / Internet

La duda comenzó por los tráilers que se proyectan antes de la película, estos eran incorrectos ya que fueron puestos los de Annabelle Comes Home, Joker y Child’s Play!

The theatre I'm in is playing a trailer for Annabelle Comes Home before Detective Pikachu LOOK AWAY CHILDREN OH NO — Ryan George (@theryangeorge) May 9, 2019

OH MY GOD THEY'RE PLAYING LA LLORANA INSTEAD OF DETECTIVE PIKACHU pic.twitter.com/j4qX6fAf95 — Ryan George (@theryangeorge) May 9, 2019

We've all been moved to another theatre where Detective Pikachu is just paused? At least there aren't any more murders on-screen pic.twitter.com/tEid3ThPY4 — Ryan George (@theryangeorge) May 9, 2019

Y como te puedes imaginar, en la sala había decenas de niños esperando ver a su ratón amarillo aparecer. En tuits se conoció que incluso padres sacaron a sus hijos de la sala de cine cuando comenzó a proyectarse los tráilers de las películas de miedo.

Pero los que se quedaron terminando gritando y llorando en la sala hasta que los encargados de la sala de cine se dieron cuenta minutos después y lograron detener la proyección.

