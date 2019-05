Met Gala 2019: Destrozan a Thalía en Instagram por foto que publicó su esposo, Tommy Mottola

El fin de semana artistas acudieron a la MET Gala en Nueva York. Entre ellos, Thalía y su esposo Tommy Mottola quienes exhibieron su mejor look 'CAMP', temática de la que trató la noche. Sin embargo, una publicación del empresario musical publicó una imagen de su amada que recibió fuertes críticas.

Maluma fue humillado en la alfombra de la Gala MET 2019 Mira aquí el video del momento incómodo.

Aunque sí, la mexicana fue una de las estrellas que más resalto por su vestuario también fue atacada por la imagen. En ella posa Tommy, Thalía y Maluma. Lo que llamó la atención de los usuarios fue el rostro de la cantante. Tal vez la luz rosa o la pose no le favoreció.

Thalía, Tommy y Maluma / Instagram

"Thalía se ve muy desmejorada. No le sienta ese peso que trae", "Yo tengo 20 años y sé perfectamente que esa luz no favorece a nadie. Ni a mi. No se dónde viene el drama. Thalía está hermosa. /Soy fotógrafo y sé de que hablo". "Al final del cuanto la edad no perdona, seas diva, super diva o no los años se notan". Fueron algunos comentarios que se leyeron en el post.

Como siempre, Thalía hizo caso omiso a estas críticas. Ella está completamente segura que es hermosa y que no le importa lo que piensen de ella. Vale recordar que la cantante fue una de las latinas que junto con Maluma y Salma Hayek fueron invitados por la editora de Vogue.

La mexicana desfiló por la alfombra rosa del evento con un vestido plateado decorado con estrellas, diseñado por su amigo Tommy Hilfiguer. El estilismo estaba muy alto y un bolso circular que complementaron su look galáctico.

Thalía / Getty Images

