Una de las bandas más reconocidas en el género Hard Rock y Heavy Metal llegará este próximo 12 de Octubre a Ecuador. La agrupación alemana, con más de 50 años de trayectoria, se hará presente en el Coliseo General Rumiñahui.

Scorpions es reconocida como la banda de rock más importante y exitosa de Alemania y de Europa continental. Se estima que sus ventas superan los 100 millones de álbumes en el mundo.

En el pasado 2009 se mencionó que la agrupación ha brindado más de 5000 conciertos en vivo en más de ochenta países. Scorpions visitará por primera vez Ecuador y este es el precio de las entradas.

General USD 55.00

Preferencia USD 70.00

Butacas USD 89.00

Blackout USD 160.00

Crazy World USD 180.00

Scorpions: Precios de las entradas para concierto en Ecuador / Internet

Scorpions ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo, aunque hay algunos medios que estiman que sus ventas superan los 160 millones. Entre las bandas que han realizado covers de sus canciones están:

Children Of Bodom (Don't Stop at the Top),107​ Testament (The Sails of Charon),108​ Firewind (Pictured Life),109​ Arch Enemy (The Zoo),110​ Exodus (Don't Make no Promises),111​ Mastercastle (Alien Nation),112​ Bon Jovi (Rock You Like a Hurricane),113​ System of a Down (When the Smoke is Going Down)

Los actuales miembros de la agrupación son Klaus Meina (vocalista), Rudolf Schenker (Guitarra rítmica), Matthias Jabs (guitarra líder), Pawet Maciwoda (bajo) y Mikkey Dee (batería).

