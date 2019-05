Quito, listo para corear las canciones de IL Divo

Carlos Marin (baritono), el suizo Urs Bühler (tenor), el francés Sebastien Izambard (tenor) y el estadounidense David Miller (tenor) son parte de este grupo pionero de la fusión de la ópera y el pop que tienen un cariño especial por nuestro país.

Como dato curioso durante una entrevista con este diario confesaron que les encanta la comida ecuatoriana, el folklore, Julio Jaramillo y los pasillos ecuatorianos. “Es un país en el que tenemos grandes amigos”.

En su show mantendrán los éxitos de siempre como versiones de “Regresa a Mi” (Unbreak My Heart), “The Time Of Our Lives” (La canción oficial del 2006 FIFA World Cup), pero también traerán sorpresas.

Esperan del público ecuatoriano y de sus fans el afecto que siempre les brindan y envían un mensaje a aquellos que han seguido su música “Gracias eternas porque ustedes han permitido que el público de cualquier parte de América disfrute de nuestra música y eso es y eso es una recompensa… Nuestro corazón late la mitad americanos y la otra español".

Como parte de su celebración de su 15º aniversario, IL Divo lanzó en el 2018 TIMELESS, el décimo álbum de estudio lleno de canciones desde los años 20′ hasta nuestros días, se colocaron en el primer lugar de ventas en países como Japón y Reino Unido y salieron de gira por todo el mundo y en este 2019 continuará con su gira.

El grupo internacional de cuatro miembros se ha convertido en el líder mundial en su género, y ha logrado un éxito sin comparación en todo el mundo, actuando ante personalidades y expresidentes de Estados Unidos como George Bush, Bill Clinton, Barack Obama y la Reina de Inglaterra.

Han conseguido vender más de 30 millones de discos, 50 No.1, 160 discos de oro y platino en más de 33 países, y seis giras mundiales con todas las entradas vendidas en los escenarios más importantes de todo el mundo.

