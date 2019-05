Mauricio Altamirano "El Cuy" compartió su historia de superación

View this post on Instagram

Ahora sí les presento mi casa, la intención de este post no es presumir, es motivarlos para que no desistan. Cuando llegué a Guayaquil, hace 14 años, no tenía ni una cama, era un adolescente que quería trabajar, empecé desde abajo, iba de público en "A Todo Dar"; fui investigador del talk show de "Maritere"(TC); después reportero de Farras.com y ganaba $100, luego de asistente de Buenos Muchachos (GamaTv), renuncié pero aprendí full y no puedo ser ingrato, después di el salto como reportero de farándula, trabajé en RTS; Teleamazonas, CanelaTV y Canal 1, con todos me llevo porque me marché siendo agradecido y he tenido algunos mentores a lo largo de mi carrera. Salí de un hogar pobre, me criaron mis tíos y abuelitos en Arenillas, provincia de El Oro, crecí en una casa con el piso de tierra y pozo séptico por baño, dormíamos en un sólo cuarto, pero jamás me morí de hambre, gracias al apoyo de mi familia que velaron por mí, la foto que ven es de esa casa, ya no existe y sólo me queda un ladrillo, que lo conservo como promesa que me hice de niño, algún día tendré mi propio techo, seré exitoso, un buen padre (eso me falta), mi familia estará orgullosa de mi y lo conseguí. Empecé rentando un cuarto de 80 dólares en la Cdla. Alegría y dormía en un colchón inflable y la ropa la ponía en cartones y un ventilador me acompañaba en ese pequeño espacio, después pasé a una suite amueblada en la Alborada 13 etapa, compartía la sala y cocina con otros huéspedes, luego renté un departamento sin amueblar en La Garzota y hasta la semana pasada salí de Álamos Norte, menciono esos lugares porque a los dueños de casa les caía bien y me daban referencias. Ahora vivo en una ciudadela privada, una casa de 2 pisos, 4 dormitorios y cuarto de empleada, que será cuarto de lavado, wuaooo retrocedo en el tiempo y parece que fue ayer, pero mis poco pronunciadas lineas de expresión jajaja dicen lo contrario, aquí en redes sociales me muestro como soy, sólo que les pido respeto, a más de uno les he escrito por interno cuando se han pasado de la raya y los he mandado a la casa del palo mayor del barco, a nadie le aguanto una ofensa, en síntesis brothers ESFUERZO=RECOMPENSA, SI YO PUDE UDS TAMBIÉN