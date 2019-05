Si aún no has visto la mejor película de la historia entonces evita esta nota. Per, los hermanos Russo anunciaron que está permitido hacer spoilers desde el 6 de mayo. Quienes no saben dejamos esta interrogante: ¿Quién es el niño que aparece en la escena final de Avengers: Endgame?

"Te amo tres mil": La verdad detrás de la frase más emotiva de Avengers: Endgame Los guionistas, fanáticos y hasta internautas en Twitter han reaccionado a la frase más emotiva de Avengers: Endgame, "Te amo tres mil"

Al final del filme aparece un personaje que no todos los que vieron Endgame lograron identificar. En la penúltima escena es el funeral de Tony Stark (Iron Man.). Este tiene lugar en la casa junto a un lago donde vivía con Pepper Potts y su hija.

Al funeral asisten todos los héroes y personajes principales que aparecen en la película. Pero cuando en imagen vemos a María Hill y Thaddeus Ross, se muestra a un niño que no es fácil identificar.

Escena final de Avengers Endgame / Captura de pantalla

¿De quién se trata? Nada más y nada menos que Harley Keener (Ty Simpkins). Es el niño que Tony Stark protegió y del que se hizo amigo en la película de 2013, según la página Web Polygon. Claro ya ha pasado el tiempo y evidentemente es un adolescente que no pudo faltar al funeral.

Venta de viajes a lugares donde se rodó Avengers: Endgame se han multiplicado Todo fan de Marvel debe conocer los destinos donde se rodó Avengers: Endgame. Incluso, las ventas de viajes a algunos de ellos se han disparado desde el inicio de este mes

Harley Keener / marvelcinematicuniverse.fandom

Recordemos que Harley ayuda a Tony a conseguir para reparar su traje de Iron Man dañado en The Avengers (2012).

Video relacionado