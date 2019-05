Nuevas fotos encienden polémica de Luisa Fernada W y Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han causado controversia en las redes sociales. Todo por un supuesto beso que habría ocurrido entre ellos.

Todo empezó cuando el periodista Frank Solano contó que habría ocurrido un momento cariños entre los famosos:

“Yo no sé si es un nuevo amor, pero sí la vieron [a Luisa Fernanda W] en un concierto, en la ciudad de Valledupar, cuatro personas muy serias, que lo confirman, dándose besos con un artista paisa. […] Les quiero decir que Pipe Bueno y Luisa Fernanda W fueron pillados en soberano beso, lo que pasó de ahí en adelante no lo sabemos”.

Y el rumor no quedó ahí. Sino que después se viralizaron supuestas imágenes que habrían sido la prueba del beso. Además, según otro medio, esta no fue la primera vez sucedió.

"Una fuente le contó a Pulzo que los vio en una situación similar en un evento en Las Vegas, donde estuvieron en los Latin Billboard", señala el portal web.

Pero eso no es todo, nuevas fotos publicadas por los propios cantantes vuelven a encender las redes. Esta ves porque hicieron post similares en cada una de sus cuentas.

Se trata de fotos de ellos pero con una peculiaridad. Las dos publicaciones fueron publicadas casi al mismo tiempo y con el mismo emoticón. Además, los dos llevan puestas gafas de sol.



Hasta el momento no habido un pronunicamiento oficial de ninguno de los dos. Sin embargo Luisa W no dudó en colocar un mensaje que dejó pensando a muchos. Esto lo hizo después de uq ela polémica se desatara. Ahí puso:

"Dejémosle a el destino lo que no sabemos, no hagamos promesas que seguro no cumplimos, sin expectativas, deja que fluya, y vivamos el momento hoy, que si se da, se da. Esto aplica para TODO"

Pipe Bueno por u parte no ha hecho referencia sobre el tema.

