Fanáticos de Taylor Swift rechazan colaboración con Maluma

Maluma y Taylor Swift estuvieron conversando largo y tendido en la entrega de los premios Billboard. Pero los fanáticos de la artista de pop o están de acuerdo con lo que él hace y rechazan que haya colaboración.

Resulta que los fans de Taylor Swift mejor conocidos como los Swifties, han hecho público su desagrado por el solo hecho de pensar en una colaboración entre la artista estadounidense y el colombiano Maluma.

NO TE PUEDO CREER QUE TENGAMOS TODO ESTE CONTENIDO DE TAYLOR CON MALUMA pic.twitter.com/uuH5UWun3w — Yeli🦋 ME! SAW END GAME (@taylenasunshine) May 2, 2019

Diversos mensajes en Twitter han hecho ver que no les agradó la idea de que existiera una posibilidad en que ambos artistas trabajar, y es que Taylor Swift está apunto de iniciar una nueva etapa en su carrera y trae nuevo material discográfico.

EXCUSE ME? TAYLOR JUNTO A MALUMA?

Esto me recuerda aquella vez en que cerraron los Grammy's cantando "El Taxi". A Selena definitivamente no le gusta esto, ahre. pic.twitter.com/VMEU8ayLVG — ☁🦋 ME! (𝒩𝒶𝓎𝑒𝓁𝒾) ♡ (@heavenlytswift) May 2, 2019

Sin embargo todo lo que se ha visto hasta el momento son sólo especulaciones y rumores, sin embargo los Swifties han hecho ruido para que si existiera alguna posibilidad de una colaboración entre Taylor Swift y Maluma, tomar en cuenta que ellos no la quieren.

Mi cabeza: Calmate, nada más estaba al lado de ella. No le va a pedir una collab. A parte, no todos los famosos por encontrarse en una premiación van a hacer ft. Taylor es inteligente…

Also mi cabeza: MALUMA ESTABA AL LADO DE TAYLORR!! pic.twitter.com/dLxhB7RkLg — Cami♡ (@Newromantic20) May 2, 2019

i mean, madonna is a queen pero pasó de cantar con taylor a cantar con maluma pic.twitter.com/Sb5NsDpFkF — xiME!🦋 | 🌸☁️ (@redlipsunset) May 2, 2019

Eso si durante la celebración se les vio juntos a Taylor Swift y Maluma en diversas ocasiones, y se vio al colombiano muy interesado en hablar con ella incluso se le acercó al oído para aparentemente decirle algo, tal vez esta sea la petición para una colaboración.

¿Ustedes entienden que TAYLOR se cambió de lugar para hablar con Maluma???????? What’s happening??????? #BBMAs pic.twitter.com/tdrionpwLw — Lu saw Endgame // stream ME! 🌴🦋💖 (@nothinlikeniley) May 2, 2019

Pero no todo fue malo, pues los seguidores del género urbano alabaron el hecho de que pueda existir una colaboración.

Te puede interesar:

Billboard Music Awards 2019: Así fue la nalgada de Maluma a Madonna El reguetonero y la ‘reina del Pop’ presentaron su reciente éxito "Medellín" en la gala de los premios Billboard Music Awards 2019.

Así le fue a Natti Natasha en su faceta como cheerleader Natti Natasha, a sus 32 años no deja de sorprendernos con la versatilidad que puede tener sea dentro o fuera del escenario.

Te dejamos en video: