El TBT que Romeo Santos le hizo a Juan Gabriel

View this post on Instagram

Uno de los mejores compositores de 🇲🇽, una de las mejores voces de 🇲🇽, Un carisma y dominio escénico único. Te extrañamos Juan Gabriel. Gracias por deleitar nuestros oídos con tu música 🙏. Aquí un #Tbt de El Divo de Juárez 🙌