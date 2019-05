Exnovio de la Tigresa del Oriente rompió el silencio tras abandonarla el día de su boda

La boda de la Tigresa del Oriente con su exnovio, Elmer Molocho Peralta, se canceló porque él la abandonó. Tras ello, el hombre rompió el silenció y habló de la ruptura.

Estas son las fotos que de la pareja de Shakira que no te puedes perder y que circulan en las redes.

Vale recordar que el exprometido de la artista era 45 años menor que ella. En su Instagram siempre compartía imágenes de momentos vividos con su examor. Molocho ahora contó su versión de los hechos y el por qué la abandonó en el último minuto.

En Facebook, Molocho escribió todo lo que ocurrió hace unos días. Justo cuando se iba a casar con la cantante de 72 años. La boda sería frente a todas las cámaras de TV peruana.

"Todo es una farsa, es reality show", escribió el joven de 27 años. "Quiero contar un poquito de mi verdad. Esta boda no iba a ser legal ni real. ¿Saben por qué? Porque para casarte se hace un trámite de un tiempo, a mí nunca me pidieron mi partida de nacimiento, nunca me pidieron mi partida de soltería. Faltando un día han hecho todo el trámite". Se lee en la publicación.