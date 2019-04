El ‘farrón’ de Becky G después de los Billboard

La cantante de género urbano Becky G se reunió con sus similares tras la premiación de los Billboard el pasado 25 de abril. La reunión se dio en KAOS Nightclub en Palms Casino Resort.

Parte del show presentado lo realizó el puertorriqueño Bad Bunny, quien fue uno de los ganadores de los Latin Billboard 2019. El show ofrecido en el centro nocturno fue catalogado de alta calidad, según los artistas asistentes.

Entre las estrellas de la música que asistieron están: Piso 21, Becky G, Bad Bunny, Will I Am, Tangana, Yandel, Anitta y CNCO. La norteamericana no paró de bailar y lució un atuendo completamente diferente al de la gala de de esa noche.

Un atuendo amarillo fosforescente fue lo usado por la intérprete de ‘Sin Pijama’. Justamente esta canción fue una de las más bailada en el KAOS Nightclub. Becky G se encuentra primera en las listas de reproducciones con su último tema “La Respuesta” junto al colombiano, Maluma.

Nuevo tema musical

La cantante estrenó el tema "Next To You" junto a Digital Farm Animals. En tres días ya lleva más de tres millones de vistas. En la grabación se ve con una cabellera más larga y el ritmo de la canción ingresa en el House.

