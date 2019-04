Avengers EndGame: ¿Qué pasó con Black Widow (Scarlett Johansson)?

Avengers EndGame se convirtió en un éxito de taquilla y desde su estreno en todos los cines del mundo los fanáticos no han parado de hablar de ello. A continuación hablaremos sobre el futuro de Natasha Romanov, Black Widow. Si no has visto la película es mejor que te mencionamos que es una alerta de spoiler.

Muchos nos quedamos con la boca abierta al ver que nuestros superhéroes sufrieron cambios significativos y más que anda fallecieron por el bienestar del universo. Black Widow fue quien se sacrificó en Vormir para lograr conseguir la gema del alma, pero ¿qué sucede tras la devolución de las gemas por parte de Capitán América?

Si nos manejamos bajo la premisa que dice Red Skull : “Un alma por un alma”, esto querría decir que si se devuelve la gema del alma debería regresar Natasha. Incluso queda un cabo suelto entre el encuentro de cráneo rojo con su rival Capitán América.

Saber que una película en solitario de Black Widow se planea para un futuro nos abre la esperanza de ver nuevamente a Scarlett Johansson interpretando a la agente de Shield. Tendremos que esperar a las próximas películas de Marvel para que nos confirmen esta hipótesis.

Spider-Man

Justamente Spider-Man “Lejos de Casa” es la próxima cinta a estrenarse en julio y narrará los hechos después de EndGame. Veamos que pasa con esos huecos argumentales que nos dejó esta cinta dirigida por los hermanos Russo ¿Será que los 4 fantásticos hacen su esperado debut?

