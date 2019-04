"Huele Que Alimenta" lista para su segunda temporada

El recordado presentador quiteño Juan Carlos Castillo desde 2016 ha llevado a cabo el proyecto HQA "Huele Que Alimenta" del cual es productor y este 29 de abril será el lanzamiento de la segunda temporada de esta serie que tiene el fin de retratar la historia de los cocineros destacados de Ecuador, sacarlos fuera de sus fogones y llevarlos al campo para que puedan contar: ¿por qué cocinan?, ¿cuál es su línea gastronómica? o saber ¿con que producto trabajan?

Esta producción se podrá ven en la plataforma digital CNTPLAY. Estará compuesta de 12 capítulos y participan once de los más destacados cocineros ecuatorianos.

La producción general es de Juanka Castillo, la dirección por Tato León y la dirección de fotografía por Sebastián Rubiano.

¿Cómo nació esta idea?

"En 2016 cuando identifiqué que era importante hacer algo de manera diferente en la gastronomía, de buscar nuevos contenidos que van mas allá de una receta, que van más allá de un producto. Era el momento de contar las historias en torno a una preparación".

Durante más de 4 semanas el equipo de producción de Diablocojo Films recorrió Manabí, Guayas, Pichincha, Carchi, Pastaza, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas en la búsqueda de los mejores paisajes y el encuentro con productores agrícolas del país.

Estarán presentes chefs como Rodrigo Pacheco, concuersante de la serie de Netflix "The Final Table", Mauricio Acuña que contará el rescate del cerdo ibérico andino en la provincia de Imbabura y la propuesta de El Salnés.

Juanjo Aniceto su investigación en Cocinas Ancestrales de la Amazonía, un viaje hasta Secoya Remolino en Sucumbíos, Mauricio Recalde y su The Food Studio en Mindo donde trabaja solo con producto de la zona rescatando algunas especies desaparecidas, Santiago Cueva y su búsqueda de los mejores cacaos y quesos artesanales elaborados con leche no pasterizada. Quique Sampere y su encuentro con productores de tubérculos del Carchi, Milena Díaz y el apoyo a pescadores artesanales de Jama (Manabí) y así cada uno de ellos.

¿Cuál ha sido la experiencia con los chefs?

Llevo trabajando y compartiendo desde hace más de 5 años con cocineros reconocidos en Ecuador, y esto me ha servido para darme cuenta que la gastronomía es una parte muy importante de la identidad cultural de los pueblos. Entorno a un plato o preparación existe toda una tradición que se debe respetar y sobretodo rescatar.

Aprendí que debemos volver a los orígenes, retomar el uso de productos y preparaciones olvidadas de nuestra gastronomía. Detrás de un buen producto siempre existirá un gran productor.

¿Cuándo nació la pasión por la gastronomía?

Esto lo heredé de mis abuelos, pues ellos tuvieron algunos restaurantes en Quito, mi abuela materna era una gran cocinera y desde pequeño viví la cocina de cerca. Luego mis padres también tuvieron dos restaurantes, mi madre heredó de mi abuela la sazón y la pasión por cocinar para otros, así que los fogones estuvieron siempre presentes en mi vida hasta casi los 16 años.

En Ecuador, ¿cómo sientes la acogida de este tipo de series?

El tiempo que llevamos posteando las cosas de la serie, hemos tenido gran acogida. De hecho esta segunda temporada se da gracias a que la primera fue un éxito.

De tal manera, que este tipo de producciones tienen una gran aceptación en todos los públicos. Además, cada día hay más cocineros en Ecuador graduados de escuelas y universidades.

¿Cuál fue el momento que ha marcado un antes y un después en tu carrera?

El haber dejado los programas de variedades, el comunicar las cosas que me gustan sin que te limiten a qué cosas debes o no decir y sobre todo comunicar aquello que es importante, con contenido, no lo banal, a dejar en quienes te miran y escuchan un mensaje positivo.

El proyecto Gran Cacao fue un éxito, podrías decir que esto marcó algo en ti.

En 2013, ste proyecto me abrió las puertas a la gastronomía del país, a interesarme por la parte agricola, por los productores y por quienes hacen magia con esos productos. También a reafirmar que el Ecuador es un país maravilloso, lleno de gente con pasión por lo que hace y que somos propietarios de una riqueza única.

Muchas personas te conocen por tu rol como presentador, cómo fue el proceso de estar delante de cámaras para luego estar detrás de ellas.

Lo que mucha gente desconoce es que empecé tras cámaras, muy pequeño con mi padre ayudandole a filmar, mi padre es periodista taurino, hasta que un día me propusieron ponerme delante de la camara y me gusto mucho, pero siempre he estado vinculado a la producción audiovisual, que es lo que mas me gusta de esta profesión, filmo, hago montaje, vuelo drone entonces me gusta mas crear. Lo de estar delante de la camara es como conversar con un amigo y contarle una historia.