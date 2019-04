J Balvin recibe fuertes críticas por subir una foto con Chris Brown

Anoche, en la gala de los Premios Billboard 2019 J Balvin junto a Nicky Jam fueron de los primeros ganadores gracias a "X", en la categoría "Canción del año, airplay". Sin embargo, el colombiano ha sido duramente criticado por una foto que subió con Chris Brown.

Ozuna arrasa en los Premios Billboard 2019 con once galardones Ozuna agradeció a su familia y a su representante tras merecer los premios en los Billboard 2019

En su Instagram, J Balvin publicó una imagen en la que aparece junto con el rapero Tyga y el polémico cantante de hip hop. "Mientras tanto en algún lugar del mundo". Fue el texto que acompañó la instantánea.

Tras la publicación, que al momento cuenta con más de 700 mil 'Me Gusta', sus seguidores repudiaron esa junta. Comentarios como "José Álvaro, si compartes espacios con un abusador eres cómplice. No nos hagas perder la última esperanza que teníamos en los hombres".

Foto de J Balvin / Instagram

En otro se lee: "¡NO! Chris Brown es un agresor, no les des pantalla". Estos comentarios evidencian la molestia de los fanáticos del artista.

¿Qué pasa con Chris Brown?

Brown se ganó el repudio de muchas personas en 2009, cuando golpeó brutalmente a su exnovia Rihanna. Además, este episodio quedó plasmado en un documental sobre su vida (2017) titulado "Welcome to My Live".

En la producción el cantante contó sobre "la noche que le cambió la vida".

Video relacionado