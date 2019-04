La hija de Jennifer Lopez posa con leggings con el rostro de su mamá

Emme Muñiz, hija de Jennifer Lopez y se ha llevado las miradas de todos por el parecido con su madre.

La pequeña posó con unos leggings, diseño exclusivo de la marca de la 'Diva del Bronx'.

Fue Alex Rodríguez, el prometido de "La Diva del Bronx" quien compartió la foto.

"¿La pequeña Emme en amor a su madre? ¡Estos leggings son demasiado lindas para describirlas en palabras! Sí, nuestros leggings XS se ajustan a las mini mes".

La menor ha logrado ser el centro de atención por la diversas publicaciones que ha realizado su madre, ya que tiene una personalidad extrovertida.

Los usuarios rápidamente reaccionaron resaltando el parecido. "Eres la verdadera mini me de Jennifer", "Son como dos gotas de agua", se lee en la publicación.¿Entrará en la vida artística?

Emme fue parte de Limitless from the Movie "Second Act" donde demostró su talento para el baile y la actuación, como dice el dicho "Lo que se hereda, no se hurta".

