Marvel Live estrena en Twitter y prepara 'spoilers' de tus superhéores

Marvel Live será el nuevo programa que se estrenará en Twitter este 18 de abril. El programa incluirá noticias, invitados, revelaciones o "spoilers" y secretos exclusivos de este mundo de superhéroes.

El show será presentado por Ryan Penagos, vicepresidente y ejecutivo creativo de Marvel New Media, conocido como Agent M ( @AgentM ), y Angélique Roché ( @AngeliqueRoche ), presentadora del podcast “Marvel's Voices”. Los siguientes dos programas están previstos para el 24 y 30 de abril.

This week on #MarvelLIVE, @AgentM and @AngeliqueRoche will be joined by actor John @Hodgman! Tune in for our first episode this Thursday, April 18th at 4pm ET, and join the conversation with the hashtag #MarvelLIVE. pic.twitter.com/TPxyCcF0IR

— Marvel Entertainment (@Marvel) April 15, 2019