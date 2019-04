El outfit de Natti Natasha para su concierto Honduras desató la locura en Instagram

Natti Natasha, nuevamente, desató la locura en Instagram. Esta vez fue por el outfit que utilizó para su concierto Honduras.

Al parecer, la IlumiNatti quiso marcar una tendencia mostrando un nuevo estilo. En unas fotos que ella misma compartió se le ve con un atuendo colorido que generó numerosos comentarios.

Aunque algunos fans la criticaron, a Natti lo que le importó fue imponer su estilo y punto. El traje es un enterizo colorido -tipo asiático- que al parecer es de la firma Versace. Este atuendo hizo que la artista resaltara su especular figura.

Recientemente, Natti reveló cuál es la cirugía estética a la que se ha sometido, según expresó en entrevista con la revista Cosmopolitan de México, en la que fue portada.

"Había dicho que nunca me pondría senos, pero cambié de opinión y fue una decisión personal, porque un seno era más grande que otro. A muchas mujeres nos pasa y algunas se sienten cómodas con eso. Quería hacer ese pequeño cambio y me lo hice. No me arrepiento. Es una cuestión de perspectiva", dijo.