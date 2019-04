¡Sin perdón! Otra vez te cayeron Anuel AA

Las críticas a Anuel AA no han parado. Siempre hay nuevos temas que los seguidores buscan para criticarlo. Esta vez no fue la excepción por un video.

A través de Instagram el trapero publicó un video. En las imágenes aparece él mostrando sus costosos collares. Pero a demás, hace referencia a un dolor de cuello que dice tener debido a sus lujosos accesorios que carga. "Tengo un dolor de cuello cabrón", dijo.

El sarcasmo es usado por él cantante en su video. A partir de ahí los seguidores no pararon de criticarlo. Pues a muchos les chocó el hecho de sentir un tono de soberbia de parte del cantante.

Y entonces los comentarios no pararon. "Que tanto frontea este webon. esas prendas ya me lo tiene metio". "Así como se está arriba, se puede caer". "Puedes tenerlo todo, pero mañana lo puedes perder todo". "Él piensa que sus enemigos imaginarios lo envidian"."Te las das de humilde, pero ten cuidado con tus egos que todos vamos a acabar en el mismo sitio". "Sí oye, quítate eso porque creo que estás perdiendo la voz". "Te falta humildad". Todos esos son parte de las críticas que recibió.

Además de los malos comentarios, también hay quienes le apoyas. Muchos señalan que es decisión de él comportarse así o no . Además indican que a él le costó tener lo que tienen y que tiene derecho de presumir sus logros.

Puedes leer: El short de Karol G que han dejado poco a la imaginación en Instagram

Getty

Esta no es la primera polémica. Han sido varias veces que ha recibido ataques de parte de los seguidores. Los últimos problemas fueron al rededor de Ivy Queen y Karol G.

Ahí él había dicho: "Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la 'reina del reguetón', los números no mienten".

A ese comentario respondió 'la potra'. "¿Será que tengo que recordarte de dónde vengo?, Culicagao, Anuel AA ¡tú no quieres cruzarte con la reina!”.

Luego, Karol g también respondió:

"Les he mostrado mis respeto como he podido, en redes sociales, en entrevistas, he tenido el honor de decirles en persona cuánto admiro su trayectoria y lo grande que es. Pero todas somos merecedoras de lo que tenemos porque a ninguna de las que hoy en día estamos nos han regalado nada y nos ha costado mucho".

Otros problemas en cambio han surgido en torno a la relación que mantienen el rapero y Karol G. Hay quienes los apoyan totalmente y otros que se han dedicado a criticarlos y buscarles peros.

Sin embargo, la pareja se ha mostrado unida y dispuesta a luchar por su amor. Ahora se encuentra de gira en su 'Culpables Tour'. Ya han visitado varios lugares. Además, llegarán también a Ecuador para brindar su show a Quito y Guayaquil.

Te pude interesar