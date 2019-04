Capitana Marvel reveló que filmó primero Avengers: Endgame y que no tenía idea de lo que grababa

El rodaje de Avengers: Endgame fue demasiado complejo y secreto que ni los actores tenían idea de lo que estaban grabando. Brie Larson o Capitana Marvel confesó que grabó primero la película con los Vengadores y después su solitario.

Capitana Marvel contó que el secretismo de la producción para evitar cualquier filtración fue extremo. Esto fue lo que dijo:

" No tenía ni idea de lo que estaba filmando, de qué iba la película. Ni siquiera si había nadie más en la escena. No sabía nada. No me dieron el guion hasta que me presenté en el set, y solo me dieron una parte. Así que tenía una escena totalmente en negro y solo podía leer mi línea. Tengo ganas de hablar de ella una vez se estrene porque por ahora no puedo dar detalles”, declaró en una entrevista para Inquirer.