FEID, cantante colombiano, presenta su nuevo sencillo "Badwine"

"Badwine" es un tema que representa la versatilidad del artista colombiano, de igual forma es un tema que, con su ritmo y melodía, te invita a la pista de baile. Este nuevo sencillo, compuesto por Feid y co-producido por Wain, es una verdadera obra maestra por su mezcla de sonidos y que llegó para romper con los esquemas del género urbano.

En el tema, el artista invita a la chica a recordar viejos tiempos ya que hace mucho no se veían. Ya fuera en un bar o bailando en la disco, solo deseaba poder pasarla bien tomando un "badwine". Por otro lado en el video, dirigido por Nael y Justin, se relata la historia de un hombre que está en prisión y recibe la visita de la mujer deseada que hace tiempo no veía. Por medio de la canción, el hombre le canta a la mujer todo lo que le gustaría estar haciendo con ella si no estuviera tras las rejas: pasándola bien a su lado.

Cabe destacar que Feid es uno de los artistas más buscados de esta nueva ola de talento latino ya que ha colaborado en sencillos tales como "Pa' Mi" de Dalex que rompio récords en Latinoamérica al sobrepasar las 100 millones de vistas en YouTube y "Sígueme" Remix, sencillo de Feid junto a Sech, este último ya cuenta con más de 28 millones de vistas en YouTube.

Además, el tema "Perfecta" junto a Greeicy sobrepasó las 35 millones de vistas y tiene más de 11 millones de reproducciones en Spotify. Por otra parte, hace aproximadamente un mes lanzó su sencillo "Buena Mala", el cual ha sido respaldado por parte del público.

Su próximo álbum de estudio, bajo el sello de In-Tu Linea/ UMLE, está programado a lanzarse el próximo 17 de Mayo. El álbum contará con un total de 12 temas, todos compuestos por Feid. Tanto "badwine" como "Buena Mala" y el Remix "Sígueme" formarán parte de la lista de reproducción del álbum.

