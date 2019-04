Daddy Yankee, en problemas por Anuel AA

La foto publicada por Daddy Yankee le ha causado problemas. Pues ahora se lleva una pelea en el mundo del reguetón. Todo por un mensaje y respuesta entre Anuel AA e Ivy Queen.

Ahora, el intérprete de 'Con calma' compartió través de su Instagram una foto. Ahí aparece junto , Daddy Yankee, publicó una fotografía junto a Anuel AA, Karol G y Ozuna, en el texto de la imagen escribió: "Que hable la música".

Así también, la misma foto había sido publicada por el trapero. Ahí el puso "Los reyes en los Billboards".

A pesar de tratarse, al parecer, de una promoción de un nuevo tema, no les gustó a todos. Los fanáticos del 'Big Boss' mostraron malestar por la foto publicada. Es así que publicaron muchos mensajes en contra.

Estos fueron algunos de los comentarios

Todo está bien hasta que salió el trapero

Porque con él bro. Tu sabes que no es artista no sabe cantar es por moda que lo siguen y hace números pero no tiene talento y Ozu esta más pasable porque el si le mete.

Ya mismo sale él diciendo que el es el rey del reggaeton solo eso le falta a esa bestia.

Nada q ver con ese trapero. Está de sobra.

El único sin brillo es el trapero wacala.

Karol G se pronunció recientemente por lo ocurrido. Ahí envió un mensaje a su novio y a Ivy Queen.

