Tarantino o John Travolta, ¿quién baila mejor?

Pulp Fiction, Tiempos Violentos, es una de las mejores películas dirigidas por el cineasta Quentin Tarantino. Además de narrar un conjunto de historias entrelazadas entre sí, cuenta con un elenco de primera: Samuel Jackson, Bruce Willis, Tim Roth, John Travolta y Uma Thurman.

Estos dos últimos protagonizan una de las escenas más recordadas del cine, el baile del tema You Never Can Tell del fallecido Chuck Berry. En las últimas horas, el director del largometraje, ha sido tendencia debido a un video tras cámaras que circuló en redes.

Aquí se aprecia como Tarantino baila al mismo tiempo que sus actores interpretan la escena. La duda para muchos es ¿quién baila mejor? Te invitamos a ver el video y que tu mismo saques las conclusiones necesarias.



Once Upon a Time in Hollywood

Esta será la novena película de Quentin Tarantino y marcará un éxito para este 2019. Basada en los hechos entorno a la familia Manson y sus asesinatos contará con dos actores de talla mundial como Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

