Anuel AA, de esta no te salvas

El género urbano se ha llenado de polémica tras un comentario fuera de lugar del cantante Anuel AA. Con su publicación contra Ivy Queen donde asegura que tras 7 años sin tener un éxito musical ella no puede llamarse reina del reguetton. Muchos artistas incluido la aludida respondieron al puertorriqueño.

A esta controversia se unió Don Omar, aprovechó un Facebook live para llenar de elogios a la cantante. Él mostró su total agradecimiento y más que nada admiración por una cantante con tantos premios y trayectoria.

Coscullella no tuvo contemplación contra Anuel y con este tajante mensaje apoyo a la Caballota. “Hay que aprender que cuando empezó esta pende*@ esto era un género underground. Esto llegó a ser ilegal y Ivy era de las personas que abrieron las puertas para que nosotros crucemos”.

Pero sin duda, alguien que fue lo suficientemente claro con este tema fue Residente. Él expresó en un video su postura ante esta polémica que parece de telenovela.

“Los números se compran, ¿pero tú sabes lo que no se puede comprar? Lo que no se puede comprar es el respeto. Y si tú eres rapero y no tienes respeto no tienes nada. Cero”, expresó el artista trujillano.