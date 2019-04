Blackpink: El video Gangnam Style fue destronado

Kill This Love rompió el reinado de la canción del rapero surcoreano PSY, Gangnam Style. Él logró el histórico récord de alcanzar 100 millones de visitas en YouTube en menor tiempo el pasado 2012. Ahora la agrupación Blackpink hizo la misma cantidad en dos días y 14 horas.

En sus primeras 24 horas logró la exorbitante cifra de 56,7 millones de visitas. De esta se atribuyó el título de mejores vistas, destronando a Thank U y Next de Ariana Grande. Esta agrupación de bellas chicas salió al estrellato con su álbum Square One en 2016.

PSY sufre su segunda derrota tras la superación de vistas por el video musical de Luis Fonsi y Daddy Yankee como la grabación más vista de la historia, por ahora cuenta con poco más de 6 mil millones de vistas.

Entre los mejores debuts en YouTube durante las primeras 24 horas se encuentran

Blackpink – Kill This Love, 56.7 millones Ariana Grande – Gracias U, Siguiente, 55.4 millones BTS – IDOL Oficial, 45.9 millones. Taylor Swift – Mira lo que me hiciste hacer, 43.2 millones Eminem – Killshot, 38.1 millones

Al parecer el género del K-pop está revolucionando la palestra musical y cada vez sus adeptos se extienden en todo el mundo.

