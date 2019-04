Este 3 de abril salió la nueva propuesta musical de la cantante mexicana Paulina Rubio. Ya no me engañas es el nombre de la canción que en pocas horas ya superó las 200 mil visitas.

En el videoclip ella es la protagonista mostrando su tradicional cabellera ondulada y rubia donde nos vuelve a deleitar con su voz particular. La infidelidad es algo que ya le cansa y va completamente dedicada a las mujeres que sufren en una relación. Entregar sin recibir nada a cambio es la trama de la canción.

El tema ya está disponible en todas las plataformas de música y como bien lo dice en su coro: “Ya no soy una niña, ya no me engañas”. Con esta propuesta musical nos deja claro que hay Paulina rubio para rato y a sus 47 años de edad mantiene esa belleza característica.

La Chica Dorada ha vendido más de 20 millones de discos, lo que la convierte en una de las cantantes latinas con mayores ventas. Diferentes medios de comunicación como los portales Univision y Terra Networks la han incluido entre las celebridades latinas más influyentes.

Paulina Rubio presenta su tema "Ya No Me Engañas" / Cortesía

