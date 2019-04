Erika Vélez: Así festejó su cumpleaños 37

La bellísima ecuatoriana, Erika Vélez, nació un día como hoy, 3 de abril. La actriz y presentadora de televisión mostró a través de su cuenta en Instagram como festejó sus 37 primaveras.

Aries es el signo que le corresponde a la bella manabita. Erika empezó su carrera en Ecuavisa en la Teleserie Sin Límites junto a la Flaca Guerrero. Su último proyecto en la pantalla chica fue en la serie cómica Tres Familias.

⁣⁣⁣Jamás imaginé que estaría tan feliz de cumplir esta edad, no sé en qué momento me inventé que ser joven era sinónimo de éxito y poco a poco me fui dando cuenta que el éxito depende de mi.⁣⁣⁣