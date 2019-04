Avengers EndGame: Este es el precio de las entradas en Ecuador

Se ha reportado que las páginas de los principales cines de Ecuador se encuentran con problemas para adquirir las entradas, pues a pocas horas del inició de la pre-venta casi han acabado con las butacas disponibles.

En los distintos cines del país durante la mañana era incapaz de adquirir un boleto para ver la película más esperada para los fanáticos de Marvel. Vale mencionar que hasta la tarde de este 2 de abril la página de Multicines tiene algunos inconvenientes.

Incluso para ver la película subtitulada se agotado varias funciones o si quedan algunos boletos aparecen separados o en lugares que no permitirían una buena visualización del largometraje. Sí no has comprado aún tus entradas te dejamos algunos de los valores .

Precios de las entradas

Avengers Endgame entradas / Captura

Mira aquí el tráiler 3

Muchos fanáticos lograron conseguir entradas a través de las aplicaciones qeu puedes descargar en tus dispositivos móviles. Repetimos que aún existen entradas, claro que la puedes ver días después pero estarás sujeto a que los demás te spoileen.

