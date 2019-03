Dave Morales fue agredido y su familia responsabiliza a Michela Pincay

Este tema ha dado de qué hablar en la farándula ecuatoriana. La familia de Dave Morales han realizado acusaciones contra la presentadora, Michela Pincay, a quien responsabilizan del hecho.

Madre de Dave Morales a Michela Pincay: "Tú fuiste un demonio" Dave Morales, exnovio de Michela Pincay, reapareció en redes sociales tras haber sido operado luego de una agresión con arma. La madre de Dave dijo que ella "fue un demonio".

En programas de farándula han dicho que 3 hombres agredieron a Dave cuando salía de la iglesia frente a su hijo. No le habrían robado ninguna pertenencia.

¿Qué opina Michela Pincay?

La joven no se había pronunciado hasta ahora. Realizó una publicación en redes aclarando que no da explicaciones porque quienes buscan hacer daño no las merecen y quienes la conocen no las necesitan.

Michela Pincay responde a las acusaciones de la familia de Dave Morales La mamá de Dave Morales, su exesposa Sofía Vazcónes y su hermano han acusado a la actriz de mandar a golpear a Dave Morales.

El abogado Daniel Frías, defensor de la joven ha manifestado que se han tomado las acciones en contra de Morales y las autoridades determinarán quién tiene la razón.